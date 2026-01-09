В Баварии стадо овец забежало в супермаркет, устроив там масштабный беспорядок.

Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошёл в понедельник: стая овец уверенно зашла в магазин, прижимаясь друг к другу у касс. Животные провели внутри около 20 минут, не реагируя на попытки работников и посетителей вывести их на улицу. Люди стучали по прилавкам и старались направить овец к выходу, но животные не реагировали.

По данным телеканала ZDF, в магазине возник настоящий хаос: на пол падали бутылки и продукты, а некоторые посетители вынуждены были подпрыгивать на кассовые ленты, чтобы избежать столкновения с животными. Считается, что овцы отделились от отары примерно из 500 голов.

Когда стадо наконец решило вернуться к остальным, оно стремительно выбежало из магазина, оставив после себя немало следов, в том числе и навоза. Пастух предположил, что животные могли спутать пакет покупателя с мешком для корма, что и привело их в супермаркет.

В итоге овцы не понесли никаких наказаний и получили годовой запас корма - в знак благодарности за необычную рекламу, которую обеспечил супермаркету их визит.

На появившихся в Сети кадрах видно, как стая овец уверенно заходит в помещение, прижимаясь друг к другу возле касс.

