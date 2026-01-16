Сегодня в Украине вступил в силу закон 4502-IX о множественном гражданстве.

Как известно, Кабинет министров определил пять стран, с которыми у Украины будет двойное гражданство: США, Канада, Германия, Польша и Чехия. Украинцы могут получать гражданство этих стран, не теряя украинского, а граждане этих стран смогут стать гражданами Украины по упрощенной процедуре после чего, например, покупать украинскую землю.

Отметим, однако, что хоть формально новый закон и дает украинцам легальное право на второе гражданство отдельных стран, однако, во-первых, в список таких стран не вошли те государствах, по которым больше всего случаев двойного гражданства (Румыния, Венгрия, Израиль). А во-вторых, и ранее большинство украинцев-обладателей двух паспортов почти ничем не рисковали.

Максимум их могли лишить украинского гражданства. Но это были лишь единичные случаи, если власти с отдельными гражданами вступали в конфликт и хотели таким образом граждан наказать без суда, проводя лишение гражданства указом президента.

В то же время, по новому закону число поводов для лишения гражданства значительно расширяется. Теперь украинцев по новому закону могут лишить гражданства за обвинения в госизмене, коллаборационизме и ряд других уголовных преступлений.

Кроме того, новый закон вводит значительные изменения для тех украинских граждан, кто имеет ещё и российский паспорт (а это, как известно, миллионы людей из числа тех, кто проживает на захваченных Россией территориях). Теперь это основание для лишения их украинского гражданства. Хотя в законе есть оговорка, что под наказание не подпадают те, кто был вынужден его получить "в порядке, установленном государством-агрессором", за исключением тех, кто сотрудничал с РФ или публично ее поддерживал.

Подробнее закон о множественном гражданстве мы анализировали в отдельном материале.

