Через неделю иностранцы смогут покупать украинскую землю, получив второе гражданство
Через неделю для иностранцев открывается возможность покупки украинской земли путем получения второго, украинского, гражданства.
Об этом напомнила "Украинская аграрная конфедерация".
16 января вступает в силу закон 4502-IX о множественном гражданстве, по которому Украина признает двойное гражданство с рядом стран, перечень которых в ноябре утвердил Кабмин: это США, Канада, Германия, Польша и Чехия.
Ранее, согласно принятому в 2020 году закону, землю сельскохозяйственного назначения могли покупать только граждане Украины. Иностранцы могли получить такое право только в случае положительного итога референдума, объявленного по этому вопросу. Но пока такого референдума не проводили и организовывать не планируют.
Но с 16 января граждане указанных выше стран могут, получив гражданство Украины, обойти это ограничение и покупать землю на общих основаниях, как и другие украинцы.
"Украинская аграрная конфедерация" отмечает, что правки об отсрочке на 3 или 5 лет такой возможности в ходе рассмотрения закона о множественном гражданстве были отклонены.
Ранее Дональд Трамп-младший и телеведущий Такер Карлсон заявили, что иностранные инвесторы намерены скупить сельскохозяйственные угодья Украины после окончания войны.