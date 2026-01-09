Через неделю для иностранцев открывается возможность покупки украинской земли путем получения второго, украинского, гражданства.

Об этом напомнила "Украинская аграрная конфедерация".

16 января вступает в силу закон 4502-IX о множественном гражданстве, по которому Украина признает двойное гражданство с рядом стран, перечень которых в ноябре утвердил Кабмин: это США, Канада, Германия, Польша и Чехия.

Ранее, согласно принятому в 2020 году закону, землю сельскохозяйственного назначения могли покупать только граждане Украины. Иностранцы могли получить такое право только в случае положительного итога референдума, объявленного по этому вопросу. Но пока такого референдума не проводили и организовывать не планируют.

Но с 16 января граждане указанных выше стран могут, получив гражданство Украины, обойти это ограничение и покупать землю на общих основаниях, как и другие украинцы.

"Украинская аграрная конфедерация" отмечает, что правки об отсрочке на 3 или 5 лет такой возможности в ходе рассмотрения закона о множественном гражданстве были отклонены.

Ранее Дональд Трамп-младший и телеведущий Такер Карлсон заявили, что иностранные инвесторы намерены скупить сельскохозяйственные угодья Украины после окончания войны.