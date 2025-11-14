Кабинет министров предлагает упростить процедуру трудоустройства иностранцев в Украине.

Соответствующий законопроект №14211 правительство внесло в парламент.

Предлагается сократить количество документов, необходимых иностранцам для трудоустройства, с двух (разрешения на трудоустройство и вид на жительство) до одного, который будет сразу давать право и работать, и жить в Украине.

Власти планируют:

Создать госвеб-портал трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства, где работодатели будут размещать вакансии, доступные для иностранцев, а иностранцы смогут просматривать предложения. Получив предложение о работе, иностранец или лицо без гражданства сможет подать электронное заявление на единый разрешение через этот портал.

Государственная миграционная служба совместно с другими органами будет рассматривать заявления и принимать решения о предоставлении или отказе в едином разрешении. Положительное решение станет основанием для получения визы и въезда в Украину.

После въезда иностранец, которому предоставлено разрешение, подает оригиналы документов и биометрические данные для оформления вида на жительство.

Выделение отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства, которые будут иметь свободный доступ к рынку труда, и определение особенностей оформления видов на жительство для различных групп.

Ранее СМИ писали, что украинские компании из-за оттока рабочей силы начали завозить в страну трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш.

Перед этим глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявлял, что Украине нужно будет завозить по 400 тысяч трудовых мигрантов в год, чтобы сбалансировать рынок.