Украине после войны нужны будут 10 миллионов мигрантов, чтобы поднять экономику.

Об этом заявил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов в интервью изданию "Украинская правда".

"Сколько трудовых мигрантов необходимо привлечь, чтобы добиться положительных изменений в экономике Украины?" – задал Милованову вопрос журналист.

"Миллионов 10. Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии. Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию. Это критично", – ответил Милованов.

Ранее глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что Украине нужно будет завозить по 400 тысяч трудовых мигрантов в год, чтобы сбалансировать рынок.

Также еще в прошлом году мы писали, что на стройки Украины начали привлекать мигрантов из Азии и Африки из-за дефицита рабочих.

