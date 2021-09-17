Промышленная компания Meridian SP Korolyov, которая входит в состав Укроборонпрома, присоединилась к украинской части космической миссии на Луну, реализуемой британской компанией Spacebit в партнерстве с предприятиями из разных стран мира. Старт миссии запланирован на весну 2022 года. С ней впервые в истории на спутник Земли отправят флаг Украины.

Об этом сообщается в Фейсбуке Укроборонпрома.

Полет станет и первой миссией на Луну с участием Украины, как отметили в Укроборонпроме.

По словам директора по развитию Meridian Ольги Руденко, в испытательной лаборатории предприятия будут проверять на климатические и механические стрессы оборудование, которое используют на Луне. Также благодаря уникальной "горячей камере" с источниками ионизирующего излучения мощностью до 13 степени эти приборы и оборудование испытают на радиационную стойкость и радиационное старение.

"Также мы приступаем к изготовлению сверхлегких и сверхпрочных механических конструкций для оборудования лунохода, который уже через год начнет обследование поверхности спутника Земли. Мы получим возможность прикоснуться к будущему и наблюдать, как продукция нашего предприятия помогает покорять космос", - рассказала Руденко.

С миссией на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитного поля. Сначала груз попадет к большому кратеру Лакус Мортис на ближней стороне Луны, а затем - к интересующему ученых темному пятну Океан Бурь (Oceanus Procellarum).

Датчики, произведенные на украинских предприятиях, соберут информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видео с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.

"Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере из украинской титана. Во время его изготовления использовали специальную технологию зеленого, или безотходного, производства", - сообщает Укроборонпром со ссылкой на исполнительного директора Spacebit Павла Танасюка.

Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) - коммерческой программы обслуживания грузов на спутнике Земли.

Ранее "Страна" сообщала, что в здании Николаевской районной государственной администрации дыру в потолке завесили флагом Украины.

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