Российский киберспортсмен Кирилл Михайлов, также известный как "Boombl4" сделал предложение руки и сердца своей девушке Лике после победы его команды в чемпионате мира (ЧМ) по CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive).

Когда ведущий церемонии дал 22-летнему капитану команды Natus Vincere Михайлову слово, тот спросил в микрофон свою девушку, выйдет ли она за него замуж. На что 26-летняя Лика ответила ему согласием. В Инстаграм-сториз девушка с ником LiQueenна написала: "Да, да, да, да, конечно да, миллиард раз да".

Также в шапке профиля Instagram она написала: "Мой любимый Кирилл Boombl4 сделал мне предложение!".

Между тем, в соцсетях появились фото возлюбленной Михайлова - Лики.

По данным Telegram-канала "Двач", несколько месяцев назад Лика бросила Михайлова, однако пара вскоре снова сошлась.

"Королева дала понять, что очень жаждет победу на мэйджоре", - написала она, но позже удалила пост, как сообщает Телеграмм-канал.

Кроме того, по данным соцсетей, у Лики есть шестилетний сын от бывшего парня. Девушка родила ребенка в 19 лет.

Киберспортивная команда NaVi, в состав которой входит Михайлов, другие россияне и украинцы, одержала победу на чемпионате мира по CS:GO. Они выиграли один миллион долларов.

Также мы сообщали, что октябре российская команда Team Spirit, в состав которой входили и украинцы, впервые в истории победила в чемпионате The International 10 по Dota-2.

"Страна" ранее подробно рассказывала, как украинцы в командах с россиянами становятся звездами киберспорта.