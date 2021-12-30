Гостелерадио запретило ввоз в Украину пяти детских российских книг из-за "пропаганды страны-агрессора". Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к таковой, сообщается на сайте ведомства.

Под запрет попали, в частности, книги "Высокие технологии: из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные". Эти книги были "проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники страны-агрессора".

А в книге "365 сказок и стихов на каждый день" проверка Гостелерадио обнаружила "отдельное стихотворение, которое воспевает русскую армию".

В книге же "Удивительные факты" Л. Соколовой отдельная глава посвящена императрице Екатерине II.

"Наибольшими ее заслугами автор называет увеличение русской армии, развязывание войн, захват чужих территорий", - говорится в выводах Гостелерадио.

Любопытно, что эту "запрещенку" спокойно можно купить в украинских интернет-магазинах под заказ. Срок доставки 15 дней.

Ранее "Страна" писала о том, что Госкомтелерадио требует продлить санкции СНБО против крупнейших российских издательств.

Также мы сообщали, что Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину книг о Майдане и об "Азове".