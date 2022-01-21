Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографию в Instagram, как он приятно проводит время с президентом Польши.

Об этом сообщает соответствующий снимок, опубликованный Зеленским в Instagram в четверг, 20 января.

На фото можно заметить, как президенты Украины и Польши проводят время за столом в теплой атмосфере.

"После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения", - подписал фотографию Владимир Зеленский.

Напомним, что в четверг, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Польшу. Он проведет ряд встреч с главой Польши Анджеем Дудой как тет-а-тет, так и в расширенном составе, стороны обсудят вопрос безопасности.

Ранее мы писали, что в прошлый раз Зеленский и Дуда встречались около месяца назад - в декабре прошедшего года.

Кроме того, "Страна" сообщала, что по словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха, президенты обсудят ситуацию с безопасностью в регионе и угрозы со стороны Российской Федерации.

Также мы информировал, что в августе 2021 года президент Польши приезжал в Киев на саммит "Крымской платформы", где также встречался с Зеленским.