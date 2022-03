Генеральный штаб ВСУ в своей ежедневной сводке отметил, что враг перемещает к границе с Украиной дополнительные подразделения артиллерии.

Также Генштаб отметил, что в Запорожской и Херсонской областях оккупанты пытаются вводить рубли. А во временно оккупированных районах Харьковской области войска РФ ограничивают передвижение мирных жителей, устанавливая блокпосты.

"Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей Украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь, около 90% населения которых настроены против российских захватчиков, с привлечением подразделений Росгвардии", - сообщает ведомство.

На Волынском направлении наступательных действий противник не производил. Остается опасность вовлечение войск Беларуси в войну.

На Полесском направлении враг продолжал обстреливать подразделения наших войск в отдельных районах.

На Северском направлении противник пытался удержать занятые ранее рубежи и периодически отстреливался.

На Слобожанском направлении в районе Сум пытался удержать занятые позиции. В районе Харькова продолжает попытки блокирования наших подразделений и наносит поражение инфраструктуре и оборонным объектам города. Пытается нарастить усилия на направлении Изюма за счет перемещения дополнительных подразделений и техники.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку, чтобы восстановить наступление и выйти на админграницы Луганской и Донецкой области.

На Южнобужском направлении пытается восстановить боеспособность для наступления.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

