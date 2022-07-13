Сегодня, 13 июля, в турецком Стамбуле начались переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок.

Об этом сообщает российское информационное издание "РИА Новости".

В переговорах, которые закрыты для прессы, принимают участие делегации Турции, Украины, ООН и России.

Напомним, о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ними вывоз украинского зерна по Черному морю, стало известно еще 1 июля.

Тогда в Офисе президента на заявления Турции о подготовке переговоров с Россией и Украиной по вывозу зерна сказали, что это "пока предварительные только разговоры".

Однако сейчас переговоры по разблокированию морских портов для вывоза украинского зерна уже проходят в двустороннем формате Украина-Турция. А недавно Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по этому поводу заявил, что Украина "в двух шагах от договоренности с Российской Федерацией" в вопросе вывоза зерна морским путем.