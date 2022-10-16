Первым в истории чемпионом мира по паркуру на скорость стал представитель Украины - житель Александрии (Кировоградская область) Богдан Колмаков.

Об этом сообщает "Укринформ".

Чемпионат проходил в японской столице Токио, где Колмаков опередил своих главных конкурентов в этом сезоне: Андреа Консолини из Италии и Танги ван Схингена из Нидерландов. Консолини получил серебряную медаль на чемпионате, а ван Шинген занял третье место.

Чемпионат мира по паркуру проходил впервые в истории.

Это уже не первый успех Колмакова на высоком международном уровне: в июле в американском Бирмингеме он стал чемпионом Всемирных игр - одиннадцатых международных комплексных соревнований по видам спорта, которые не вошли в программу Олимпийских игр.

Паркур - скоростное перемещение и преодоление препятствий с использованием прыжков, кувырков и акробатических элементов. В виде препятствий, как правило, фигурируют стены, ограды и т.д.

В августе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту. Медаль спортсменки стала исторической: это первое золото Украины в истории на чемпионатах Европы в женских прыжках в высоту.