В Николаеве из здания горсовета пропали компьютеры, мебель, техника и даже картины с коврами.

Об этом сообщает местная интернет-газета "Новости N".

В заметке издания говорится, что о перечне исчезнувшего имущества стало известно на судебном заседании, посвященном отказу в предоставлении публичной информации. Во время этого судебного разбирательства чиновники объяснили свой отказ предоставлять информацию о зарплатах и премиях мэра, его заместителей и помощников потерей компьютеров.

Чиновники сообщили, что не пользовались административным зданием до декабря 2022 года, а когда вернулись с удаленной работы, то обнаружили, что исчезло немало техники.

Мэрия направила в Николаевский окружной административный суд перечень из 647 пропавших материально-технических ценностей исполнительного комитета. Среди них числятся персональные компьютеры, принтеры, холодильники, мониторы, сканеры, кресла, шкафы и даже противогазы. Также из здания мэрии пропали многочисленные картины, статуи, кубки и награды, врученные в разное время городу и его руководителям. В помещениях больше нет и ковров и ковровых дорожек.

Сумма убытков составляет 2,8 миллиона гривен. В полицию чиновники обратились только 29 марта.

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