Президент Украины Владимир Зеленский "как можно скорее" стремится организовать встречу с будущим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

При этом японское издание Kyodo сообщает, что новый президент США не будет проводить личные встречи ни с какими с иностранными лидерами до своего официального вступления в должность.

Ранее экс-глава МИД Дмитрий Кулеба высказал мнение, что в Украине могут начаться беспорядки, если Трамп принудит Зеленского к невыгодному миру.

"Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, а Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться. Внутренние волнения могут привести к коллапсу страны. Это даст Путину желанную победу, представляя Украину как несостоявшееся государство, но ответственность за это ляжет полностью на Трампа", – пишет экс-министр.

Также мы анализировали, что означают последние заявления Зеленского касательно отношения Запада к российско-украинской войне.

В частности, верховный главнокомандующий заявил, что "никто не принудит Украину к капитуляции" и отметил, что конкретно сейчас не хочет вступать в переговоры с Москвой, так как Украина находится в "слабой ситуации".