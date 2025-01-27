Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Польше с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

"Отдельное внимание было уделено безопасности сотрудничества и возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Рассчитываем на поддержку Франции в переговорном процессе по вступлению в Евросоюз", – прокомментировал президент Украины свою встречу.

Напомним, недавно Макрон заявил, что война в Украине не закончится в ближайшее время. Украина, по мнению французского президента, должна вести переговоры "с позиции силы", также нужно предусмотреть гарантии безопасности.

Франция, по данным западных изданий, выступает за введение своих миротворцев на линию разграничения в Украине после завершения войны. Зеленский заявлял, что ведет об этом консультации с Макроном.

Война в Украине идет 1069-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.