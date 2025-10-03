Рок-группа Nirvana выиграла суд у мужчины, который младенцем был сфотографирован для обложки ее известного альбома "Nevermind".

Об этом сообщает ВВС.

Как известно, повзрослев Спенсер Элден обратился в суд в 2021 году и указал, что его имя и идентичность "навсегда связаны" с его коммерческой сексуальной эксплуатацией в несовершеннолетнем возрасте.

Суд постановил, что "ни поза, ни фокусное расстояние, ни постановка, ни контекст в целом не дают оснований считать, что на обложке альбома изображается откровенно сексуальное поведение".

Напомним, Элден подал в суд на музыкантов, требуя компенсацию за моральный ущерб. По его мнению, обложка является детской порнографией, так как на ней он изображен полностью голым. Мужчина потребовал $150 тысяч от живых участников группы и наследников Курта Кобейна, утверждая, что ребенок на обложке выглядит как "секс-работник".

Также сообщалось, что адвокат Элдена потребовала отредактировать снимок и скрыть гениталии младенца. Она заявила, что ее подзащитный опасается насмешек из-за повышенного интереса к альбому в связи с его 30-летием.

Позже суд в США отклонил иск Элдена. Заявителю разрешили внести изменения в документы, чтобы он смог подать вторую жалобу.