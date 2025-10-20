В понедельник, 20 октября, в Украине идет 1335-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 20 октября

9.46 Кадры прилета баллистики вчера вечером в районе Пивденного Одесской области.

Начался масштабный пожар, некоторые районы города остались без газа, сообщают местные паблики.

ОВА о последствиях не сообщает. В сводке Воздушных сил утром сообщалось о прилете трех "Искандеров" из Крыма в неуказанной локации.

9.14 В Лимане Донецкой области после обстрела сгорело здание горисполкома.

7.56 Из-за обстрела повреждена железная дорога на Сумском направлении, ряд поездов следуют с задержками.

Как сообщает "Укрзализныця", опаздывают поезда №46 Ужгород - Харьков и №113 Харьков - Львов из-за замены локомотива.

Идут задержки также с пригородными поездами.

7.49 Под Нежином был прилёт по объекту энергетики, "повреждения очень масштабные", сообщает Черниговское облэнерго.

7.41 В Днепропетровской области под Синельниково дроны попали по магазину, многоэтажке и дому культуры, пишут местные паблики.