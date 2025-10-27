Сегодня в Украине состоялся радиодиктант национального единства, автором которого стала писатель, переводчик и исследователь из Киевской школы экономики Евгения Кузнецова. Текст диктанта читала актриса Наталья Сумская.

Многие участников возмутил текст, изобилующий малоупотребительными диалектными словами.

Например, в тексте под названием "Нужно жить", встретились такие слова и словосочетания, как "сукні з лелітками", "між'яр'я", "допіру", "пітятко", "кияхи", "скніли", "гризота". В нем также упоминались пес Патрон, РЭБ и генераторы. Он гласит, что жить нужно интересно: ходить в театр, дрессировать пса Патрона, читать книги, гладить котов, везти щенков с фронта ни "Интерсити". В тексте утверждается идея, что материальное хрупок, а жизнь утекает сквозь пальцы. Настоящим оказалось нематериальное: воспоминания и любовь.

Многократная победительница радиодиктанта Кристина Гоянюк (в прошлом году она стала единственной участницей, написавшей диктант без единой ошибки) раскритиковала этот текст. Она заявила, что он "глуповат", а декламация Сумской плохая.

"За 26 лет это первый диктант, сваливший меня наповал. Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповат. Я не знаю, пусть лучше читал бы текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать сразу все знаки препинания", - начала говорить она. Однако "Суспильне", которое проводит радиодиктант, прервало эфир и не дало Гоянюк закончить мысль.

Другие участники пожаловались на слишком быстрое чтение Сумской и незнакомые слова.

Традиция писать радиодиктант существует в Украине с 2000 года.

Ранее украинцы уже критиковали диктовку во время мероприятия. В 2021 году участники радиодиктанта возмущались, как его прочитал писатель Юрий Андрухович.

К слову, в том году проверит себя на диктанте отказался Владимир Зеленский.