За бывшего главу Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова вчера внесли более 20 миллионов гривен залога по делу о самовольном оставлении части.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ГБР.

Залог в размере 20 136 200 гривен внесла компания "Эвагрейн". Согласно данным портала YouControl, на котором собраны досье фирм, ООО "Эвагрейн" было зарегистрировано как юридическое лицо 16 февраля 2023 года, основной вид его деятельности – экспорт зерновых и масличных культур из портов Украины.

Дело о принудительном оставлении Борисовым места службы рассматривает Приморский районный суд Одессы.

В целом же в рамках процессов по трем из четырех уголовных производств за Борисова уже было внесено более 100 миллионов залога: 36 364 000 и 44 420 760 гривен. После уплаты второго ГБР получило информацию о том, что экс-военком собирается скрыться от следствия и уехать за границу, и задержало его вновь.

Против Борисова открыты производства по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в связи с информацией о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. А также о подделке им документов. По версии следствия, он оформил себе небоевую травму, благодаря чему получил 250 тысяч гривен и 5 месяцев отпуска для лечения.

Также СМИ писали, что Борисов пытается из СИЗО оформить себе инвалидность.