Турция призвала Украину согласиться на территориальные потери ради установления мира.

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью CNN Turk.

По его словам, "Европа должна помочь Украине в принятии определенных сложных решений".

"Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить более серьезные потери, то есть для большего блага, здесь необходимо избавиться от зла, то есть от чего-то плохого... То есть необходимо сделать выбор. Я знаю, что для них это сложно. Особенно вопрос территории невероятно сложен. Дай Бог, чтобы никому не пришлось с этим сталкиваться", - сказал Фидан.

Он добавил, что вопросы территорий и гарантий безопасности остаются самыми сложными. Фидан отметил, что Турция продолжает активно способствовать переговорам между сторонами конфликта, и Стамбул готов вновь принять переговорные раунды, как это происходило летом. По его мнению, достигнутый тогда прогресс, особенно с обменом пленными и гуманитарными вопросами, создал основу для нынешних переговоров.

"Это также подготовило почву для сегодняшних переговоров. Мы готовы играть эту позитивную роль. Посмотрите, сейчас Черное море стало полем битвы. Война распространилась на Черное море. Сейчас в Черном море атакуют торговые суда, танкеры. То есть, если война будет продолжаться, она распространится и на другие регионы Европы", - заявил турецкий министр.

Ранее президент США Дональд Трамп снова обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в нежелании заключать мир.

При этом советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова согласиться на вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что российская армия тоже покинет этот регион.