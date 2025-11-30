Украина и Россия готовы к миру сейчас, больше чем когда либо с начала войны.

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью немецкому изданию Welt.

По словам министра, он видит в мирном соглашении "историческую возможность" остановить дальнейшую эскалацию.

"После четырёх лет войны на истощение стороны более, чем когда-либо, готовы к миру. Они увидели масштаб человеческих страданий и разрушений и осознали пределы своих возможностей. Как мы понимаем, Путин также готов согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определённых условиях. Данное соглашение важно не только для прекращения войны в Украине, но и для стабильности всей Европы. В этом контексте нам следует более внимательно изучить некоторые статьи соглашения, призванного гарантировать безопасность Европы. Я рассматриваю это как историческую возможность предотвратить дальнейшие атаки", - заявил Фидан.

Он добавил, что мирное соглашение должно обеспечивать долгосрочную стабильность.

"Соглашение должно содержать обязательства не нападать друг на друга ни при каких обстоятельствах. Если удастся договориться, в регионе можно обеспечить мир на 50, 60, 70 лет. Возможно, даже больше", — подчеркнул министр.

Ранее Фидан заявил, что переговоры по Украине неизбежны и уже есть условия для их проведения, предложив Турцию в качестве площадки для встречи делегаций.

Напомним, экс-главком ВСУ Валерий Залужный поддержал идею заключения мира без "полной победы" над Россией.