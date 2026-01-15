Вселенский патриарх Варфоломей опроверг заявление Службы внешней разведки РФ о том, что он является антихристом.

Об этом сообщает британская газета The Times.

"Я не антихрист, заявил глава Православной церкви Кремлю", - гласит заголовок газеты.

При этом Варфоломей отрицает, что является "британским шпионом", в чем его также обвиняла российская разведка.

Эти комментарии последовали в ответ на заявление СВР, которая назвала Варфоломея "антихристом в рясе" и "дьяволом во плоти".

Помимо прочего, разведка РФ обвинила Варфоломея в расколе православия, попытках вытеснить РПЦ из стран Балтии и подчинить себе церковные структуры в Литве, Латвии и Эстонии.

В СВР также утверждают, что Варфоломей намерен нанести удар по Сербской православной церкви, предоставив автокефалию непризнанной Черногорской православной церкви.

Патриарх Варфоломей в комментарии газете The Times назвал эти обвинения "фейковыми новостями" и частью потока "выдуманных сценариев, оскорблений и сфабрикованной информации".

Напомним, в сентябре Варфоломей прибыл с 12-дневным визитом в США. Он был приурочен к тому, что в 2025 году Варфоломей, который предоставил Томос ПЦУ, стал лауреатом Премии Темплтона "за многолетнее лидерство в сфере духовно-экологической повестки". Церемония вручения пройдет 24 сентября в Нью-Йорке, в Линкольн-центре.