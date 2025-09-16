Вселенский патриарх Варфоломей начал 12-дневный визит в США. В программе - Вашингтон, Нью-Йорк и Саутгемптон (Лонг-Айленд), а также встречи с американскими официальными лицами и православной общиной. Ключевым пунктом станет встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Визит приурочен к тому, что в 2025 году Варфоломей, который предоставил Томос ПЦУ, стал лауреатом Премии Темплтона "за многолетнее лидерство в сфере духовно-экологической повестки". Церемония вручения пройдет 24 сентября в Нью-Йорке, в Линкольн-центре.

По данным греческих и церковных источников, в Нью-Йорке ожидаются торжественные мероприятия в честь патриарха. Среди почётных гостей заявлены приматолог Джейн Гудолл, бывший вице-президент США Эл Гор и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Ранее патриарх Варфоломей после встречи с Байденом назвал его нашим президентом и хорошим человеком.

"Наш президент здесь - человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всем мире с самым лучшим руководством и заданным направлением", - заявил Варфоломей.

Накануне константинопольский патриарх Варфоломей госпитализирован в больницу Вашингтона, где провел около суток.