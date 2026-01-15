Шевченковский районный суд продлил арест народному депутату Александру Дубинскому до 14 марта этого года, однако впервые дал возможности выйти под залог, определив его в размере 33 млн 280 тысяч гривен.

Об этом сообщил СМИ Офис генерального прокурора.

Как выяснилось, Дубинский назвал назначение залога "существенным прорывом моей юридической команды".

При этом он отметил, что сумма залога для него все равно неподъемна и поручил адвокатам готовить апелляцию.

Напомним, Дубинского обвиняют в "государственной измене в составе преступной организации". По этому обвинению он находится в СИЗО с ноября 2023 года.

Сам он обвинения отрицает, называя уголовное дело против себя политическим преследованием.

В сентябре 2024 года мы также писали, что нардепу Дубинскому, который на тот момент уже сидел в СИЗО, объявили очередное подозрение - за нелегальный вывоз за границу брата своей девушки.

