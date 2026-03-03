Ключевые члены Евросоюза против ускоренного принятия Украины в сообщество из-за коррупции - СМИ
Страны Европейского Союзе жестко сопротивляются возможности ускоренного присоединения Украины. В частности, против этого выступают лидеры ЕС Франция и Германия.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Европейские страны опасаются, что Украина и другие кандидаты не будут продолжать реформы и борьбу с коррупцией, если уже вступят, пусть даже с ограниченными правами.
"Украина просто не готова и в ней процветает коррупция", - заявил агентству один западноевропейский чиновник.
"Концепция обратного расширения мертва. Также нет оснований для указания конкретной даты вступления", - сказал Reuters один из дипломатов ЕС.
Цель президента Владимира Зеленского вступить в ЕС до 2027 года нереалистична, констатирует Reuters.
Еврокомиссия предлагает упростить процедуру вступления, что может облегчить принятие в сообщество не только Украины, но также Молдовы, Черногории и Албании. Однако предложения Брюсселя не убедили правительства стран ЕС.
Напомним, на днях глава Еврокомиссии не смогла назвать Зеленскому сроки вступления Украины в Евросоюз.
Между тем в январе пресса писала о мнении отдельных политиков, которые расценивают ускоренное вступление Украины ловушкой, подстроенной Вашингтоном и Москвой.