Страны Европейского Союзе жестко сопротивляются возможности ускоренного присоединения Украины. В частности, против этого выступают лидеры ЕС Франция и Германия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Европейские страны опасаются, что Украина и другие кандидаты не будут продолжать реформы и борьбу с коррупцией, если уже вступят, пусть даже с ограниченными правами.

"Украина просто не готова и в ней процветает коррупция", - заявил агентству один западноевропейский чиновник.

"Концепция обратного расширения мертва. Также нет оснований для указания конкретной даты вступления", - сказал Reuters один из дипломатов ЕС.

Цель президента Владимира Зеленского вступить в ЕС до 2027 года нереалистична, констатирует Reuters.

Еврокомиссия предлагает упростить процедуру вступления, что может облегчить принятие в сообщество не только Украины, но также Молдовы, Черногории и Албании. Однако предложения Брюсселя не убедили правительства стран ЕС.

Напомним, на днях глава Еврокомиссии не смогла назвать Зеленскому сроки вступления Украины в Евросоюз.

Между тем в январе пресса писала о мнении отдельных политиков, которые расценивают ускоренное вступление Украины ловушкой, подстроенной Вашингтоном и Москвой.