Семь инкассаторов "Ощадбанка", которых ранее задержали в Венгрии, вернулись в Украину. Они уже в безопасности.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, украинские консулы оказали всю необходимую помощь.

"Я уже проинформировал Президента Украины о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, содержавшихся в Будапеште. Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали необходимую помощь.

Я благодарю нашу команду в МИД и посольстве Украины в Венгрии, а также наши правоохранительные органы, правительственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог добиться их освобождения", - говорится в сообщении.

Напомним, Венгрия заявляла, что инкассаторов украинского Ощадбанка и два их автомобиля с наличными евро и долларами, а также золотом задержали по делу об отмывании денег.

При этом вместе с задержанными инкассаторами в Будапеште задержали бывшего генерала Службы безопасности Украины Геннадия Кузнецова, который в прошлом был руководителем Центра специальных операций по борьбе с терроризмом.

О том, как инкассаторы Ощадбанка оказались в Венгрии с валютой и золотом мы писали в отдельном материале.