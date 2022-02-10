Уже второй год подряд студенты украинских университетов получают знания в новых карантинных условиях. В связи с пандемией большинство вузов переходит на дистанционное обучение. Некоторые учебные заведения пытаются идти обходным путем и внедряют смешанную систему: наполовину – очное обучение, наполовину – онлайн.

Редкие попытки вернуть в вузы "живое" обучение быстро угасают из-за новых волн заболеваемости коронавирусом.

Сами студенты к дистанционке относятся неоднозначно. Кто-то считает, что по эффективности такой подход к получению знаний равен нулю - контроля никакого, списать легко, а некоторые даже умудряются сдавать экзамены онлайн "за себя и за того парня". А другим благодаря онлайн-формату даже удается выйти на стипендию, подтянув успеваемость.

Впрочем, мнения студентов все же сходятся в нескольких моментах. Первое – списать на дистанционной сессии гораздо легче, чем вживую. Второе – подавляющая часть преподавателей стали относиться к обучению очень расслабленно (как и студенты). И третье – многие студенты уже не хотят возвращаться к привычной очной учебе после дистанционки.

К тому же, при онлайн-формате финансовые траты вузов снижаются. Правда, студентам, которые учатся на контракте, приходится тратить на дистанционке ту же сумму, что и за очное обучение.

В целом же, дистанционка мало чем отличается от заочной формы обучения. Студентам теперь приходится напрягаться раз в полгода на сессии, а остальное время большая часть из них совмещает онлайн-образование с работой.

"Страна" поговорила со студентами украинских университетов и узнала, как они сдают сессию в условиях карантина и довольны ли они дистанционным обучением.

Алина, студентка третьего курса Киевского национального лингвистического университета (КНЛУ):

"Не экзамены, а дурдом! Очно учились всего месяц (в сентябре), а дальше – переходим на дистанционку. Бывают и нормальные преподаватели, но большинство просто показывают презентацию, что-то бубнят себе под нос, а на экзаменах требуют полные конспекты, да ещё и с нашими дополнениями и комментариями.

Самое интересное, что хотя мы учились в онлайн-формате, писать экзамены студентов вызвали очно – честно говоря, это полный трэш. Может, кто-то за два дня и успел немного подготовиться, но большинство студентов явились на экзамен, а у них ни знаний, ни конспектов – откуда им взяться? Так невозможно учиться! Иногда доходит до крайней точки. К примеру, одна девочка в нашем университете не выдержала и просто забрала документы.

Сессия превратилась в лотерею. Некоторые билеты легчайшие, а на некоторые сомневаюсь, чтобы ректор ответ знал.

На экзаменах отношение к студенту очень зависит от его рейтинга. Чем он выше - тем к тебе лояльнее относятся, даже если билет сложный. В противном случае "валить" будут беспощадно.

Рейтинг зарабатывать нужно в процессе учёбы, а это очень сложно. Потому что, к примеру, онлайн-семинары чаще напоминают "гладиаторские бои". На них совмещают две группы и выдвигают всего-навсего семь вопросов.

Денег за обучение, учитывая сложившуюся ситуацию, конечно, жаль".

Олег, студент третьего курса Национального торгово-экономического университета (КНТЕУ):

"У нас все экзамены проходили онлайн. Включать камеры никто из преподавателей не требовал. Те студенты, которые не дотянули до "автомата" по определенному предмету, заходя на экзамен, получали задания от преподавателей и молча, спокойно, без нервов… списывали.

Контроля во время экзамена фактически нет - камеры выключены, микрофоны тоже. Преподаватель только раздает билеты и проверяет экзамен - дистанционка, что сказать.

Экзамены у нас абсолютно по всем предметам, но никто из преподавателей особо не парится над тем, как подавать нам материал – сессия же пройдет дистанционно.

Не заметил, чтобы во время онлайн-учебы кому-то удалось заметно повысить свою успеваемость. Скорее наоборот – тут все осталось на своих местах. Но факт в том, что сессию сдавать стало легче.

По поводу оценивания все тоже просто. Если ты присутствовал на парах и сдавал задания, к тебе вопросов не будет и с баллами все в порядке. А вот те, кто не посещал практику, закрывал всё на дополнительной сессии. Пара преподавателей вообще закрывали предмет просто за красивые глазки. Чтобы вылететь из нашего университета, надо изрядно постараться.

Самое обидное, что сейчас университет экономит на расходах. Люди почти не ходят на занятия, особенно дистанционно. Но только вот деньги за обучение мы платим те же".

Святослав, студент второго курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА):

"У меня в университете сессия, как и учеба, была смешанной – то есть половина экзаменов очно, другая часть – дистанционно. Преподаватели, которые работают в онлайн-формате, относятся к студентам "на оть@бись". Те, которые преподают очно – строже, но не сильно. В обоих случаях студент может либо списать, либо показать свои знания.

Списать можно было на всех предметах. Конечно, иногда это удавалось сложнее. Готовиться надо было в любом случае - если приходишь без индивидуальных заданий, то к экзамену тебя не допускают. Есть еще один "беспалевный" вариант - сплагиатить работу. Но в любом случае придется менять и корректировать материал, потому что этот момент проверялся строго.

Проблем с балами не будет что на дистанционке, что на очном обучении при одном условии: если ходишь на пары, ведёшь конспекты и задания выполняешь. А иначе нас могут поднапрячь и будет трудно как на экзамене, так и в целом на учёбе. В крайнем случае – недопуск к сессии.

Иногда я жалею потраченных денег на учебу, потому что в онлайне часто бывает скучно. Даже если бы была заочная форма обучения – я бы не пошел, это та же дистанционка. А вот вживую заниматься гораздо интереснее".

Михаил, студент третьего курса Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ):

"Потоковые предметы мы сдавали дистанционно. Как и положено – со включенными камерой и микрофоном.

Мы писали тесты на специальной онлайн-платформе Moodle. Особенность тестов, а точнее их огромный минус – если делаешь одно задание, нельзя переключиться на следующее или предыдущее. Сам экзамен по потоковому предмету длится 50 минут. Поэтому на 50 тестовых заданий, грубо говоря, выходит по одной минуте. А если стопоришься на одном вопросе – не успеваешь сделать последние.

У меня получилось сдать сессию на "отлично" и даже получить стипендию – спасибо дистанционке. При этом я не готовился ни к одному экзамену, сейчас я даже почти не хожу на предметы. Больше скажу – я даже сдавал экзамен за одного одногруппника - конечно, не бесплатно. Он просто дал мне свой пароль от личного кабинета в Moodle, зашел в Zoom, но на самом деле просто смотрел видосики в You-Tube. Вот тебе и дистанционка.

Есть разные способы, как можно списать экзамен в онлайне. Раньше, когда экзамены сдавались без камер, мы с одногруппниками параллельно созванивались в Discord и искали ответы. А сейчас мы списываемся в общем Telegram-чате, обмениваемся вопросами и помогаем друг другу – назовем это коллективным разумом.

Помимо этого, у нас нет контроля за вкладками в браузере (в некоторых вузах такое бывает), поэтому мы спокойно можем "гуглить" во время экзамена, что хотим. Или же можно просто открыть лекцию, которую выгружают на сайте университета, и искать там нужную информацию.

В прошлом году у нас была сессия по философии, на которую никто из преподавателей не пришел. Нас просто запустили в Zoom, а сам "надзиратель" вышел и ничего не контролировал. Это полный абсурд – мы сидели на экзамене, вслух обсуждали вопросы и матерились.

Преподаватели к онлайн-сессии относятся по-разному. Есть, например, один педагог, который совсем ничему не учит – он очень много рассказывает не по теме. В период дистанционки он обещал нам дать полезные знания, а в итоге мы занимаемся х@йней. Из-за таких преподавателей даже радуешься тому, что учишься онлайн. А есть преподаватели, которые хорошо работают в любом формате.

В оффлайне у нас будет контроль со стороны деканата, и если на паре не будет никого из студентов – произойдет скандал. Поэтому многие наоборот любят дистанционку.

Я учусь на бюджете, но по сути государство подарило мне 200 тысяч грн (это цена за четыре года обучения в этом вузе на контракте - Ред.). И в итоге они тратятся максимально бездарно, потому что вуз ничего не дает".

Евгения, студентка третьего курса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (НЮУ им. Ярослава Мудрого):

"Сессия в принципе у меня прошла хорошо, хотя и очно. Всего было три предмета, один из которых закрыли "автоматом". Ко второму экзамену я готовилась усердно – к счастью, он проходил очень легко, потому что у меня уже были высокие баллы за семинарские занятия. А вот на последнем экзамене списывали все – это был несложно. Преподаватель видел, что мы списывали, но был очень лояльным и закрывал на это глаза.

Очные экзамены после дистанционки было сдавать нетрудно – мы уже третий курс и нам легко смириться с таким положением. Были люди, которые благодаря онлайну повысили себе успеваемость, но это произошло только за счет предметов, на которых баллы заработать не составит труда.

Большинству моих одногруппников дистанционка не нравится, потому что от этого нет никакого эффекта. Когда мы узнали, что сессия пройдет очно, мы немного возмущались. Но через неделю все успокоились и начали готовиться.

Преподаватели на дистанционном обучении ведут себя по-разному. Есть те, которые сами не включали камеры – им было абсолютно по барабану. А есть те, которые требуют конкретно работать на парах. Дистанционка выгодна только в одном случае – особо не напрягаясь, можно значительно повысить свои баллы.

Про перевод на заочную форму обучения не думала – хочу, чтобы у меня в дипломе было красиво написано "дневное обучение". Потому что ценность моей специальности на заочке и на дневной форме очень разнится.

Мне больше нравится сдавать сессию оффлайн – тогда есть хоть какой-то стимул готовиться и учиться. Но я не жалею потраченных денег на учебу, даже если она и дистанционная. Хотя на самом деле было бы неплохо, если бы студентам сделали скидку. Потому что дистанционка – это все равно не то. На онлайн-обучении ты ни черта не делаешь – просто сидишь и страдаешь фигней. Тем более в онлайне на пары стало появляться еще меньше людей, чем раньше. О каких знаниях в голове может идти речь?".

Дмитрий, студент второго курса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского (КПИ):

"Сессия, как и у многих, проходила онлайн. Камеры просили включать далеко не все преподаватели. Что уж говорить: иногда они сами не включают камеры, это не обязательно.

Списать на экзамене проще простого - дистанционка же. Ищешь себе спокойно ответы в интернете или в конспекте. Правда, был один преподаватель, который мог "спалить" одинаковые работы в течение учебы – тогда ты попадаешь в условный список недоверия. Как результат – на экзамене могут попросить и камеру включить.

Готовиться к сессии нужно было в любом случае, особенно, если у тебя не "автомат". Если не подготовиться – тут не поможет даже интернет.

Вообще дистанционное обучение намного легче – чтобы заработать баллы, не приходится особо "потеть". Основные баллы зарабатываются на практических занятиях ответами на вопросы. Пока что в нашей группе ощутимых проблем не возникало даже у людей с плохой успеваемостью, хотя на параллели некоторых студентов "валили" и выгоняли из универа.

А вот мне удалось перейти на бюджет благодаря онлайну – это не может не радовать. Но, наверное, контрактникам жаль потраченных денег. Тем более, оплату за обучение немного повысили, хотя мы и учимся онлайн".

Дарья, студентка третьего курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченка (КНУ):

"Я живу за городом, поэтому дистанционка повлияла на меня положительно - не нужно каждый день выкидывать кучу денег на проезд. Плюс – не приходится тратить три часа своей жизни, чтобы просто приехать и уехать из корпуса.

Лично я нацелена не на получение баллов, а на знания. Поэтому, понятное дело, я филонила (списывала) только те предметы, подробная осведомленность в которых мне не нужна для квалификации. Но предметы, которые идут по моей специальности, я сама выучила и сдала на 98-100 баллов без списывания.

Если говорить о людях на моём факультете, то статистика максимально неоднозначная. Некоторые студенты злятся из-за того, что они тратят деньги на "некачественное" образование, некоторые жалуются на отсутствие социального взаимодействия. Другие довольны полностью, потому что высшее образование им нужно для галочки, еще часть - просто хотят той самой студенческой жизни.

Преподаватели к дистанционке скорее относятся негативно – они предпочитают видеть студентов вживую. Однако в начале онлайна преподаватели просто скидывали задания, а нам приходилось выкручиваться. Наверное, они еще сами не до конца понимали эту систему. Сейчас пары больше похожи на полноценный учебный день, хоть и не очный.

Меня же всё устраивает, я полностью довольна дистанционной формой обучения, потому что для моих обстоятельств она идеальна".

Татьяна, студентка третьего курса Киево-Могилянской академии:

"Дистанционка для нас прошла не сильно губительно. У нас и до карантина была платформа, на которую мы заливали готовые работы по дедлайнам. А потом уже, если занятия проходят в очной форме, ты можешь ее показать в аудитории.

Лично я и мое окружение к экзаменам готовились, как и в обычное время. У многих были "автоматы" - на оффлайн-обучении такое тоже было. Были предметы, по которым нужно было за несколько дней выполнить расширенное задание. То есть ничего навороченного.

Конечно, были студенты, которые пользовались дистанционкой в своих интересах. Например, за них мог сдать экзамен совершенно другой человек. Но это скорее исключение из правил, обычно такое не сильно распространено.

Помимо этого, на дистанционке некоторым преподавателям работать стало легче, чем вживую. Они могут заранее записывать лекции, которые мы можем просмотреть позже. Преподавателям постарше онлайн-формат давался тяжко - студенты сами учили их пользоваться разными программами.

Плюс, так как я учусь на IT-специальности, мне не приходится таскать ноутбук с собой, чтобы показать выполненное задание. Студентам вообще стало легче, потому что есть записи лекций, которые можно в удобный момент переслушать. Или же другой момент - иногда у нас происходят "накладки" в парах, если плохо рассчитываешь расписание (мы сами себе выбираем предметы). Но на дистанцонке это не проблема: не попал на одну пару - просто слушаешь ее в записи.

Из-за онлайн-формата большинство студентов стали работать. Потому что не приходится тратить время на пребывание в университете. Удобно: днем работаешь, а вечером делаешь задания.

Правда, к экзаменам в любом случае нужно готовиться. Все преподаватели видят, когда студент читает ответ с экрана или конспекта. Но если честно - мы перешли на дистанционку в конце первого курса, из-за этого сейчас многие откровенно филонят.

А в целом всех устраивает дистанционка, потому что студенты предпочитают работать, раз уж есть такая возможность. Хотим ли мы выходить на очное обучение? Уж точно нет".

Андрей, студент третьего курса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского (КПИ):

"Большинство преподавателей на протяжении года дают какие-то задания на выполнение - за счет них люди набирают до 100 баллов максимум. Обычно то, что за год насобираешь, то в зачетку и поставят. Но есть некоторые преподаватели, которые предпочитают экзамен, а не "автомат" по сделанной работе за год. Сессия делится на три варианта - пишешь ответы на билет со включенной камерой, устно отвечаешь на камеру или проходишь тест в Moodle.

Списать можно у любого преподавателя, если продумать как. Например, взять готовые ответы, которые остались от предыдущих курсов. Или параллельный созвон с одногруппниками в Telegram.

Некоторым даже на дистанционке удалось подтянуть успеваемость. У нас есть много людей, которым преподаватели в какой-то мере мешали учить предмет. Потому что в 8 утра на паре в понедельник мало что поймешь. Поэтому некоторые студенты берут себе комфортное время и учат материал, как им удобно.

Если говорить о преподавателях, то большинству так же все равно на дистанционку, как и студентам. То есть они понимают, что смысла контролировать нас особо нет. Естественно, везде есть шизоиды, которые требуют знать их предмет как "Отче наш". Но в целом – атмосфера расслабленная".