На прошлой недели власти дали понять, что просто одним отстранением Геннадия Труханова с поста мэра Одессы они не ограничатся. Ему и его ближайшим соратникам уже вручили подозрения за халатность, повлекшую человеческие жертвы во время недавнего потопа. Сам экс-мэр был отправлен судом под домашний арест.

Источники "Страны" в правоохранительных органах и в политических кругах полагают, что Труханова власти будут "догонять" и дальше, вплоть до обвинительного приговора и отправки в тюрьму по одному из возбужденных против него дел.

С одной стороны таким образом решается вопрос взятия под контроль Киевом и руководителем военной администрации Сергеем Лысаком процессов в городе и минимизации сопротивления со стороны сторонников экс-мэра (в том числе и в органах власти). С другой стороны - это сигнал всему местному самоуправлению Украины и региональным элитам, с которыми у Банковой зачастую непростые отношения, что "Киев может задавить каждого".

Ни сам Труханов, ни его ближайшие соратники видимого жесткого сопротивления не оказывают. Экс-мэр, отвергая обвинения, раз за разом повторяет, что намерен действовать в правовом поле, защищая себя в рамках уголовных дел. Его соратники либо молчат, либо публично уже присягнули на верность Лысаку.

Однако, происходящие события могут серьезно повлиять на настроения горожан. Многие одесситы (даже те, кто скептически относились к Труханову) недовольны тем, что Киев без учета их мнения решает судьбу города. Фактически, к власти в городе, без всяких выборов, пришла президентская политсила, которая голосование в 2020 году в Одессе проиграла. На это также накладываются и появившаяся в СМИ информация о том, что опубликованный СБУ якобы российский паспорт Труханова является фальшивкой.

В нынешних условиях военного положения это возмущение вряд ли выльется в публичные выступления. Однако последствия в плане усиления общей нелояльности одесситов к Киеву, вполне вероятны. Это может проявляться в разных формах. Например - в виде ужесточения сопротивления мобилизации и увеличения числа конфликтов с ТЦК, которые в Одессе и так не редкость. Не меньший (а может быть и больший) резонанс, чем подозрение Труханову на прошлой неделе в Одессе и, в целом в стране, вызвал случай с перевернутым бусом военкомов на рынке 7-й километр.

Подробнее о ситуации вокруг Труханова и ее последствиях читайте в статье "Страны".

Мэра догнал потоп

После того, как ему предъявили наличие российского гражданства, несмотря на то, что городской голова это отрицал, президент Владимир Зеленский своим указом прекратил его гражданство Украины.

Далее Труханов лишился мэрского кресла, а и.о. городского головы стал секретарь Одесского горсовета Игорь Коваль, избранный от партии "Слуга народа". Но в городе появилась также военная администрация, которую возглавил бывший руководитель Днепропетровской ОВА и выходец из СБУ Сергей Лысак. С учетом того, что на областном уровне работает своя военная администрация во главе с еще одним ставленником ОП Олегом Кипером, можно говорить о полном "перехвате власти" со стороны Банковой в ключевом городе юга Украины.



Последствия потопа в Одессе стали фатальными для мэра города. Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

То, что несмотря на несогласие с президентским решением, Труханов не оказал сопротивления, породило предположение, что между центральной властью и экс-мэром есть некое негласное соглашение, обеспечивающее спокойную передачу управления городом из рук в руки. И Труханова после всего "догонять" не будут.

Однако события прошлой недели показали, что это не так.

Труханова обвинили в преступной халатности, причем, он проходит по части третьей статьи 367 Уголовного кодекса, согласно которой, если действия должностного лица привели к гибели человека, ему угрожает срок от пяти до восьми лет тюрьмы с лишением права на работу в его бывшей сфере на срок до трех лет и с возможным штрафом.

На важность этого дела для власти указывает тот факт, что генеральный прокурор Руслан Кравченко записал видео, в котором, правда, Труханов не упоминается, но идет речь о подозрении "мэру одному из украинских городов", как последствии трагедии в Одессе 30 сентября.

Кроме Труханова, подозрения по этому делу получили еще восемь человек, включая замгородского головы Анну Позднякову, директора департамента горхозяйства Леонида Гребенюка и начальника КП "Городские дороги" Вадима Тодийчука.

Экс-мэру ставят в вину, что он "не обеспечил полноценное функционирование в городе инженерных сетей", хотя "на протяжении многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям". Кроме того, в день самого ЧП Труханов, как утверждают в облпрокуратуре, не организовал "должного оповещения" населения об угрозе и не привел в готовность органы гражданской защиты.

Сам Труханов отрицает свою вину. По его словам, никто в городе не подозревал, что стихийное бедствие окажется настолько сильным. Даже Гидрометцентр сообщил об угрозе потопа уже после гибели людей. Действия городских служб фиксировались поминутно. При этом проблема с водоотводом в Одессе, по его словам, действительно серьезная, что ее даже с помощью государства пока не удалось решить, хотя была реализована "целый ряд проектов", которые позволят "более-менее улучшить ситуацию".

Противники Труханова, между тем, поддерживают обвинением против мэра.

"Гена сам же рассказывал, что на нем все в городе держится. Он 11 с небольшим лет был мэром, вместе с близкими ему людьми и людьми этих людей "обсели" все ветви городского власти и "сосали" одесский бюджет, как хотели. Ладно бы воровали, как говорится, "с прибылей". Но ни один ключевой вопрос в городе не был решен", - эмоционально рассказывает "Стране" один из одесских парламентариев.

В тоже один из депутатов облсовета отвергает эти обвинения.

"Все, кроме "кровников" Труханова, говорят о грубейшем нарушении закона в его случае. Можно говорить тут о политической ответственности: все-таки столько лет возглавлял город и не подготовил его к разгулу стихии вроде аномальных осадков. Но юридически отвечать должен человек, чьей зоной ответственности это было. Так что, на новое подозрение Труханову смотрят в городе косо. В придачу к слепленному обвинению в наличии паспорта РФ, это формирует общественное мнение не в пользу президентской вертикали", - говорит собеседник, влиятельный в одесском облсовете.

Политическая подоплека

Один из представителей местного самоуправления, знакомый с Трухановым и ситуацией в Одессе, считает, что уголовное преследование экс-мэра носит показательный характер. И связана со стремлением Банковой подчинить себе местное самоуправление, которое, в некоторых городах, еще сохраняет относительную самостоятельность, что приводит к конфликтам с Офисом президента (типичный пример - противостояние Банковой и мэра Киева Кличко).

"Труханова сейчас "догоняют" не из-за того, чтобы он представляет политическую угрозу Банковой или же пытается мешать новому главе военной администрации Лысаку управлять городом. Реально - ничего из этого нет либо сильно преувеличено. Хотя стремление запугать бывшую команду мэра и облегчить тем самым Лысаку процесс взятия под контроль городской вертикали власти, отчасти присутствует как мотив нынешних действий (вручение подозрения Труханову и его замам - Ред.). Но главный мотив иной - сделать из Труханова "одесского Коломойского". То есть - продемонстрировать "пример силы" центральной власти, которая может "посадить любого". И если из Коломойского сделали пример для олигархов и крупного бизнеса, то из Труханова хотят сделать такой же пример для местного самоуправления и региональных элит", - утверждает собеседник.

По его мнению, власть ухватилась за трагедию 30 сентября, посчитав, что ее будет легче "продать" одесситам и стране в целом, чем какие-то непонятные коррупционные схемы. Проблема в том, что это дело Труханова может стать эдаким стандартом на фабрикацию уголовных производств против глав других общин, которыми недовольна центральная власть.

"Потопы и прочие стихийные бедствия возникают по всей Украине. Гибнут люди, наносится ущерб городскому имуществу. Но я не помню случая, когда бы за это подводили под уголовное дело мэров городов. Максимум - ответственных лиц, которые непосредственно отвечали за проблему. Теперь же, получается, любого мэра можно отправлять в тюрьму по обвинению в халатности после каждого потопа и урагана, если были жертвы или разрушения", - говорит источник.

Политолог Андрей Золотарев полагает, что, глядя на ситуацию Труханова, "напряглись на Крещатике, 36 (это адрес Киевской городской госадминистрации, которую возглавляет мэр столицы Виталий Кличко, - Ред.) и не только".

"Все понятно, что был бы мэр, а статья УК найдется. Это урок более чем наглядный, в первую очередь, главам городов-миллионников: если что, с вами будет также, как с мэром Чернигова, Одессы и дальше по списку. Многие испугаются. Мэры вообще - народ осторожный", - комментирует эксперт "Стране".

Конкретно Труханов мог стать в городе магнитом не только для своего электората, но и тех, кто считает, что с ним поступили "по беспределу", говорит Золотарев. Поэтому его и решили "превентивно обезвредить".

Впрочем, несмотря на это, политическая ситуация в Одессе остается неоднозначной.

"Секретарь горсовета Коваль был при Труханове и будет сейчас техническим кадром. Максимум, что он себе позволял, не спрашивая мэра - выписывать командировки депутатам горсовета. Власть перехватили Лысак и в меньшей степени Кипер. Сейчас они разошлись по своим углам. Но посмотрим, как дела пойдут месяца через два. Для Кипера приход Лысака если и победа, то сомнительная. В Одессе ждут, что таки начнут выяснять отношения между собой", - говорит источник, влиятельный в одесском облсовете.

Последствия для города

Пока, однако, видимого сопротивления в Одессе процессам "обнуления" Труханова не заметно.

Большинство его соратников либо молчат, либо уже присягнули на верность новой власти.

Например, глава администрации Приморского района Одессы Марат Королёв (человек из ближайшего круга Труханова, его личный друг и доверенное лицо) уже публикует "верноподданнические" посты о новом градоначальнике Лысаке. В частности, на днях он поддержал решение объявить в Одессе месячник чистоты городских улиц. "Мы должны работать как единый механизм, чтобы одесситы видели результаты нашей работы ежедневно!", - написал он.

Однако, настроения в городе ситуация с Трухановым может поменять.

"Одесса уже давно выделяется среди всех других городов юго-востока Украины наименее лояльным отношением населения к центральной власти, а также к ее инициативам. Будь то мобилизация или украинизация. Замеров после отставки Труханова мы еще не проводили, но можно предположить, что нелояльность эти события увеличат, так как Труханов пользовался среди одесситов большой поддержкой", - сказал "Стране" один из украинских социологов.

Одесситы, с которыми мы поговорили в последние недели, действительно в целом относятся негативно к отставке Труханова, считая, что Банковая решила под сомнительным предлогом поменять власть в городе, не спрося мнения одесситов.

В публичной плоскости, правда, подобные заявления редки, но в частных разговорах такое мнение распространено.

О том же говорит и оппозиция.

Нардеп-одессит Алексей Гончаренко, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил, что своими решениями по Труханову Зеленский "уничтожает Магдебургское право".

Нардеп напомнил, что в Одессе на последних местных выборах в 2020 году кандидат от партии "Слуга народа" набрал 9%, а сама партия "Слуга народа" получила в горсовете 15%.

"Сегодня вся власть в Одессе, без выборов, без демократии, просто по решению Зеленского, передана его ставленникам. Это сегодня произошло с городом Одессой. Завтра это может произойти с Днепром, Львовом, Киевом, любым другим городом Украины", - заявил Гончаренко.

"Наш король Владимир Первый уже не знает, какие ещё полномочия себе взять. Он уже хочет назначать каждому городу конкретного руководителя, управлять вплоть до ЖЭКа. Это ненормально, это не Европа", - сказал нардеп.

События, которые происходят в городе после отставки Труханова также подливают масла в огонь подобным настроениям.

30 октября сотрудники коммунальных служб обнесли забором памятник Пушкину на Думской площади. Сигнал более чем понятный: точно так же и почти таким же забором обносили памятник Екатерине 2 незадолго до его сноса в декабре 2022 года.

Напомним, что Труханов, когда был мэром, защищал памятник из-за чего конфликтовал с главой ОВА Кипером. Против сноса памятника выступают и многие одесситы.

Источники в политических кругах Одессы не исключают, что это может привести к росту и без того высокой нелояльности населения к центральной власти и ее политики.

И определенные проявления уже есть.

Пример - инцидент с переворачиванием буса военкомов на промрынке «7-й километр».

Надо сказать, что противостояние граждан с сотрудниками ТЦК является «восходящим трендом» в Украине вообще и Одессе в частности на протяжении уже нескольких месяцев: видео, на которых люди отбивают принудительно мобилизуемых у сотрудников ТЦК появляются в сети чуть ли не каждый день. Причём многие из них сняты именно в Одессе.

Однако события на «7-м километре» всё-таки выделяются на общем фоне, ведь дело там не ограничилось освобождением задержанного сотрудниками ТЦК человека: на видео видно, как несколько десятков вооружённых дубинками и баллончиками со слезоточивым газом мужчин переворачивают микроавтобус ТЦК.

Кроме того, есть проблемы, которые касаются уже непосредственно функционирования городского хозяйства, вызванные усилением обстрелов Украины.

Ситуация с электроснабжением в городе остаётся сложной, в городе переодически вводят графики отключений. Кроме того, на носу начало отопительного сезона (его в Одессе планируют начать 10 ноября), который также по всем прогнозам может быть непростым, так как ожидаются перебои с газоснабжением, и в последние дни и недели правления Труханова городские власти были сосредоточены на разработке резервных вариантов отопления.

То есть, в целом, осуществленный Банковой "перехват власти" в Одессе, хоть внешне и прошел довольно просто и без видимого сопротивления, может иметь потенциально, далеко идущие негативные последствия для Киева.