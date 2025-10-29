Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что подозрение по делу о последствиях затопления города стало для него неожиданностью, поскольку у Кабинета министров и ГСЧС не было замечаний после его отчета о стихии.

Об этом он сказал в эфире "Суспильного".

"Я готов отвечать, я готов предоставить всю информацию, хотелось бы, чтобы она была объективной. Потому что когда я прочитал это подозрение, ну, вы знаете, это какие-то фантазии. Наши службы работали с 29 сентября. Есть отчеты буквально по минутам, где они были и что делали. Когда у нас люди погибли, было где-то 16:58, это зафиксировали камеры. А сообщение от Гидрометцентра к нам в городской совет и ко всем поступило в 19 часов, что это будет красный уровень безопасности. Никто не ожидал такого. Я скажу одно: я готов ответить на любые вопросы о том, что я делал с 2014 года", - сказал экс-мэр Одессы, лишенный гражданства.

Он добавил, что при нем были реализованы несколько проектов по водоотводу, но в целом проблемы в городе остались.

"В Одессе катастрофическая ситуация с водоотведением. Это общенациональный проект, который более 13 лет не могут завершить. Государство выделило 500 миллионов гривен на глубоководный выпуск. Он до сих пор не работает", - сообщил Труханов.

Напомним, Труханова подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели девяти человек.

Зачем экс-мэру объявили подозрение, мы разбирались в отдельном материале.