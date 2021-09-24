В Китае более 200 местных игровых компаний обязались регулировать свою отрасль для борьбы с несвойственным мужчинам поведением у мужских персонажей и игровой зависимостью. Для идентификации несовершеннолетних они могут начать использовать распознавание лиц.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление поддерживаемой государством игровой ассоциации.

В начале сентября власти Китая потребовали у игровых гигантов Tencent Holdings и NetEase прекратить ориентироваться на прибыль и сократить женоподобный контент (включая проявление у мужчин и мальчиков признаков, которые чаще всего ассоциируется с женским характером, поведением и стилем), а от регуляторов в этой области - проявлять нулевую терпимость к искажающим историю онлайн-играм.

И вот спустя две недели в WeChat появилось заявление игровой ассоциации, которая является аффилированным лицом регулятора онлайн-игр National Press and Publication (NPPA). Под ним подписались 213 компаний, включая Tencent и NetEase.

Компании обязались бороться не только с зависимостью от игр, но и - в соответствии с упомянутым требованием властей - с контентом, который искажает историю или пропагандирует женоподобное поведение. Также в отрасли будут реагировать на нарушение запрета использования иностранных игровых платформ.

В Китае серьезно озабочены растущей зависимостью от видеоигр среди молодежи, и в прошлом месяце NPPA опубликовало новые правила, запрещающие лицам младше 18 лет играть в видеоигры более трех часов в неделю.

А в июле Tencent представила функцию распознавания лиц, получившую название "полуночный патруль", которую родители могут включить, чтобы дети не могли использовать логины взрослых для обхода правительственного комендантского часа.

Ранее "Страна" сообщала, что в КНР арестовали почти пять сотен мошенников, раскручивавших на деньги онлайн-игроков от имени женщин.

Мы также рассказывали, что в стране признали нелегальными все операции с криптовалютами.