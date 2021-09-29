В четверг, в последний день сентября, Украина задержится в поле повышенного давления, поэтому осадков в большинстве областей синоптики не ожидают. Однако ночью на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



В четверг осадки возможны лишь на крайнем западе страны - днем ​​местами небольшой дождь. В северных областях ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +1-6 градусов. На поверхности почвы и местами (в северо-восточной части повсюду) в воздухе заморозки 0-5 градусов. В западных областях и на побережье морей +3-8. В дневные часы прогнозируют +11-16, а на Закарпатье до 19 градусов.

В Киеве и области 30 сентября осадков не прогнозируют, ночью и утром по области местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1-6 градусов. В области на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса, днем ​​+12-14.

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