В Испанском регионе Аликанте прошло сильное наводнение, в результате чего пострадали дороги и здания.

Об этом сообщает Sky News.

Так, большое количество осадков привело к тому, что детей и учителей из школы в Вега-Баха-дель-Сегур (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия) пришлось эвакуировать. Кроме того, из-за наводнения улиц и дорог пострадали автомобили, а здания оказались частично затоплены.

На данный момент о возможных жертвах среди населения не сообщается. Однако в сети появились видео, на которых можно заметить, как по затопленным улицам "плавают" машины.

▶️ Massive flooding occurs after heavy rains washed away cars and furniture in Alicante, Spain, Friday, October 22. (AP) pic.twitter.com/3DzEH8FzY5 October 23, 2021

Напомним, северные районы острова Эвия в Греции, который в летний сезон стал одним из эпицентров лесных пожаров, подверглись подтоплениям в результате ряда мощных ливней. В связи с непогодой, которая охватила греческое государство в течение последних трех дней, возникли серьезные проблемы, в частности в пораженном пожаром муниципалитете Мантуди-Лейк-Агия-Анни.

До этого "Страна" рассказывала, что в Лондоне из-за проливного дождя произошло мощное наводнение. На улицах полно воды. Отметим, в последний раз летом в британской столице сильное наводнение заблокировало доступ к больницам.