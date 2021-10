В Испанском регионе Аликанте прошло сильное наводнение, в результате чего пострадали дороги и здания.

Об этом сообщает Sky News.

Так, большое количество осадков привело к тому, что детей и учителей из школы в Вега-Баха-дель-Сегур (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия) пришлось эвакуировать. Кроме того, из-за наводнения улиц и дорог пострадали автомобили, а здания оказались частично затоплены.

На данный момент о возможных жертвах среди населения не сообщается. Однако в сети появились видео, на которых можно заметить, как по затопленным улицам "плавают" машины.

▶️ Massive flooding occurs after heavy rains washed away cars and furniture in Alicante, Spain, Friday, October 22. (AP) pic.twitter.com/3DzEH8FzY5