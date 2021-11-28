Вакцина от коронавируса немецкого врача и предпринимателя Винфрида Штеккера, которой в немецком городе Любек привили 50 человек, по словам изобретателя препарата, имеет эффективность в 97% и дешевую стоимость производства. Впрочем, по мнению экспертов, ее применение может быть небезопасным, поскольку она не прошла клинических испытаний, кроме того, отсутствуют некоторые важные данные о препарате.

Об этом сообщает DW.

По словам Штеккера, никаких побочных явлений прививки этой вакциной не вызывают, а эффективность препарата составляет 97%. Также врач заявил, что вакцину легко производить в больших количествах, при этом процесс займет не много времени. Известно, что препарат разработан на основе "рекомбинантного антигена, который можно легко и дешево получить в пробирке".

Вакцина сравнима с той, которую применяют против гепатита А и В. Поскольку этот антиген, в отличие от используемых в мРНК-вакцине и в векторной, размножается не в организме человека, а в лабораторной пробирке, поясняет Штеккер, "можно не опасаться бесконтрольного распространения в человеческом организме внедренной в него посторонней генетической информации".

При этом австрийская врач-ветеринар Петра Фальб приводит в своем блоге целый ряд моментов, по которым Штеккер не представил никаких сведений, но которые крайне важны с точки зрения безопасности и здоровья тех, кому ее вводят. Это, в частности, отсутствующая информация о возможном загрязнении его вакцины посторонними вирусами или микоплазмами, то есть мельчайшими бактериями.

"Совершенно недостаточными" считает Петра Фальб и представленные Штеккером сведения о так называемых адъювантах - возможно примененных при изготовлении вакцины дополнительных веществах.

Также она указала, что Штеккер не предоставил каких либо доказательств того, что его препарат действительно эффективен на 97%.

Кроме того, журналисты утверждают, что так называемые субъединичные вакцины действительно уже давно известны и применяются в прививках против гриппа или папилломавирусов человека. А в ЕМА даже находится на стадии допуска препарат от коронавируса NVX-CoV2373 американской фармацевтической фирмы Novavax.

Отметим, что ранее врач уже испытал препарат на себе, своей жене, детях и еще 65 добровольцах. После этого экспериментов немецкая прокуратура возбудила дело, подозревая Штеккера в нарушении закона о лекарственных средствах.

А теперь полиция Германии остановила нелегальную вакцинацию населения от коронавируса этим несертифицированным препаратом, которая проводилась в аэропорту Любека, который принадлежит Штеккеру. Всего прививку удалось сделать 50 местным жителям. Свою очередь ждали около 150 человек.