В Кении заполненный пассажирами автобус упал в реку при попытке переехать по затопленному водой мосту. В результате погибли 23 человека.

Об этом сообщает издание The Star в субботу, 4 декабря.

По данным издания, 12 человек были спасены. В их число входят четверо детей и восемь взрослых.

Из 23 погибших 15 являются членами одной семьи, которые собирались присутствовать на свадьбе пожилой четы старше 70 лет. Свадьбу из-за трагедии пришлось отменить.

На месте происшествия вскоре после ЧП начались спасательные работы, которые осложняло сильное течение.

Местные власти не исключают, что число погибших в результате инцидента будет расти, поскольку некоторые тела все еще оставались заблокированными внутри автобуса, когда спасательные работы были приостановлены из-за наступления темноты.

Издание обнародовало видео, на котором автобус пытается переехать реку Энзиу по затопленному водой мосту. В ролике видно, как на дальнем конце моста автобус неожиданно соскользнул с дороги и упал левым боком в реку, глубоко погрузившись в воду.

В Кении пассажирский автобус упал в реку. Источник: "The Star"

Three people die, eight rescued, while an unknown number of people still missing after waters swept a bus at Enziu River in Mwingi; Rescue efforts underway pic.twitter.com/krmYnnkMqa