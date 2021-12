Легенда рингтонов, синий лягушонок Crazy Frog, который в середине нулевых успел перекочевать через Blutooth по всем телефонам страны, впервые за 11 лет появился в видеоклипе.

В новом клипе знаменитый персонаж летит в воздухе над пустыней, встречается с роботами и в конце концов отправляется в космос на ракете Space Y. Достигнув космических просторов, лягушонок катапультируется и бороздит безвоздушное пространство.

Композиция называется "It's tricky". Музыка из песни Millie B "M to the B". Слова из трека "It's tricky" американской рэп-группы Run DMC.

Отметим, что синий лягушонок Crazy Frog превратился в символ кнопочных телефонов после выхода клипа на ремикс Axel F в 2005 году. С момента появления героя от его имени официально вышло пять пластинок, последняя из которых датируется 2009 годом. После этого, созданный шведским дизайнером Эриком Вернквистом, Crazy Frog фактически пропал.

