В Индии запечатлели на видео необычного участника дорожного движения - танковый мостоукладчик BLT-72 на шасси Т-72М1 Ajeya.

Об этом сообщили очевидцы, опубликовав соответствующее видео в Twitter.

На видео можно заметить, что тяжелая инженерная машина проехала по одной из улиц города Авади, где как раз и осуществляется производство такой техники.

Судя по тому, что проезд машины не вызвал особого ажиотажа, местные жители к такому давно уже привыкли.

BLT-72 разработан индийскими специалистами, однако в конструкции, по всей видимости, были использованы технические решения, ранее примененные на мостоукладчике предыдущего поколения МТУ-55, выпускавшемся в Советском Союзе с начала 60-х годов.

На нем используются два типа раскладываемых мостов типа "ножницы": длиной 20 и 22 метра, грузоподъемностью до 50 000 кг. Время установки - не более пяти минут.

Как и базовый танк, эта машина имеет мощную бронезащиту. Во время выполнения работ можно замаскироваться, установив дымовые завесы. Для этого в передней части корпуса есть две шестиствольные гранатометные установки.

Мощность двигателя составляет 780 л.с. Максимальная скорость машины по шоссе - 60 км/ч. Экипаж - 3 человека.

Your normal day on the streets of AVADI! You might see Bus lanes, Bike lanes works over, but here you get tank-only-lane. pic.twitter.com/ONTWLeB7v7