"Укрзализныця" восстанавливает продажу билетов на 10 дней вперед на более чем 40 рейсов по стране. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

"Возобновляем продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране. Это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию поездки при покупке билета", - говорится в сообщении.

В то же время "Укрзализныця" сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

Также в компании отметили, что 3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе страны и за рубеж, поэтому Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины.

Фото: Facebook/Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Ранее "Страна" писала, что "Укрзализныця" запустит в Киеве полноценный кольцевой маршрут электрички. Это нужно для того, чтобы жители левого берега столицы безопасно и быстро могли добраться до центрального вокзала, который находится на правом берегу Днепра.

Также мы рассказывали о том, что компания запускает поезд Интерсити+, который будет курсировать из Киева в польский город Перемышль (Пшемысль).