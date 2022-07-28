В ночь с 27 на 28 июля американский Институт изучения войны опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы, по-видимому, в настоящее время могут проводить только две значительные наступательные операции в Украине: попытку захватить Северск и наступление на Бахмут.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

В Институте изучения войны отмечают, что эти операции были сосредоточены на наступлении на Северск в Донецкой области из Верхнекаменки и Белогоровки и в Бахмутском направлении - из районов Новолуганского и Углегорской ТЭЦ с момента окончания оперативной паузы 16 июля.

"Российские силы выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или добиться аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине. Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как будет достигнут захват каких-либо другие крупные городские районы Украины",- говорится в отчете.

Также сообщается, что 27 июля украинские силы, возможно, начали локальную контратаку к юго-западу от Изюма, в то время как российские силы атаковали населенные пункты к востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Наземные бои продолжаются к северу от Харькова, сообщает Институт.

Кроме того, в его сводке указано, что 27 июля украинские силы в третий раз за десять дней нанесли удар по Антоновскому мосту, вероятно, сделав его непригодным для использования.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.