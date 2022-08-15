Известная в Румынии 64-летняя гадалка и астролог Минерва (настоящее имя - Габриэла Дима) рассказала, что получила должность в Национальном банке страны.

Об этом Минерва рассказала в подкасте музыканту Дамиану Драгичи.

"Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать на шаре, но это ничего не значит, потому что у меня все еще была идея сделать подкаст", - заявила она.

В Национальном банке Румынии подтвердили, что астролог работает в Центробанке "в отделе технического обслуживания".

Минерва - известная в Румынии астролог, которая, по ее собственным словам, начала заниматься этим с 14-летнего возраста. По данным издания, Габриэла Дима имеет дипломы по праву, актерскому мастерству и психологии.

Ранее мы писали, что нардеп "Слуги народа" прорекламировал гадалку из "Битвы экстрасенсов". Георгий Мазурашу разместил на своей странице в Facebook репост записи о том, что освободилось одно место на прием к участнице "Битвы экстрасенсов" Анне Арджеванидзе.

Также "Страна" подробно рассказывала, как и зачем украинские политики ходят к магам, ведуньям и астрологам.