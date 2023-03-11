В субботу, 11 марта, главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой комитета начальников штабов США Марком Милли. Это уже вторая беседа генералов на этой неделе. Предыдущая состоялась в среду, 8 марта.

Об этом главком ВСУ сообщил в своем Telegram-канале.

"Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны.

Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу", - передал суть разговора главком ВСУ.

Напомним, 8 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о телефонном разговоре с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, который он провел вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Стороны обсудили оперативную ситуацию на фронте и возможные действия противника.

Ранее мы писали, что главком ВСУ Валерий Залужный 7 марта провел встречу с несколькими иностранными высокопоставленными военными.