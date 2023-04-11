ВСУ отбили 52 атаки РФ на Донбассе. Утренняя сводка Генштаба
За прошедшие сутки Вооруженными силами Украины были отбиты 52 атаки. Все они происходили на Донбассе. Также противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по Краматорску.
Об этом сообщается в утренней сводке украинского Генштаба.
Атаки были отбиты:
- На Лиманском направлении - вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка.
- На Бахмутском направлении продолжаются бои за Бахмут (противник пытается установить над ним полный контроль), а также села Григоровка и Хромово.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях - бои в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку.
Ранее американский Институт изучения войны сообщил со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Украины Ивана Тимочко, что войска РФ прекратили наступление на Авдеевку и почти не продвигаются по всему фронту. В ISW считают, что "общее российское наступление приближается к кульминации".
Также недавно всплыли новые данные о возможных потерях. CNN анализирует "утечки Пентагона" и сообщает, что Украина потеряла до 20 тыс. военных погибшими, а Россия - вдвое больше.
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