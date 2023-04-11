За прошедшие сутки Вооруженными силами Украины были отбиты 52 атаки. Все они происходили на Донбассе. Также противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по Краматорску.

Об этом сообщается в утренней сводке украинского Генштаба.

Атаки были отбиты:

На Лиманском направлении - вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка.

На Бахмутском направлении продолжаются бои за Бахмут (противник пытается установить над ним полный контроль), а также села Григоровка и Хромово.

На Авдеевском и Марьинском направлениях - бои в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку.

Ранее американский Институт изучения войны сообщил со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Украины Ивана Тимочко, что войска РФ прекратили наступление на Авдеевку и почти не продвигаются по всему фронту. В ISW считают, что "общее российское наступление приближается к кульминации".

Также недавно всплыли новые данные о возможных потерях. CNN анализирует "утечки Пентагона" и сообщает, что Украина потеряла до 20 тыс. военных погибшими, а Россия - вдвое больше.