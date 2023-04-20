Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что европейские солдаты никогда не ступят на территорию Украины.

Об этом она сказала в студии Tagesschau.

"В Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий солдат или европейский солдат не ступит на украинскую землю". Точка!", - сказала она.

Также она заявила, что истребители "Торнадо" и "Еврофайтер" не будут поставлены Украине, так как для их использования необходимо длительное обучение пилотов.

"С МИГами все по-другому. Это советские запасы, их можно использовать немедленно", - заявила она.

Также она заявила, что "мы все хотим, чтобы украинцы прорвались в Крым, а также отвоевали территории на востоке", но уточнила, что "мы должны позаботиться о том, чтобы эта война закончилась как можно скорее".

"Это может произойти только в том случае, если обе стороны будут готовы к переговорам", - заявила Штрак-Циммерман.

Ранее сообщалось, что в Украине за неделю погибли трое поляков, которые на добровольной основе воевали на стороне ВСУ.

А в Белом доме заявили, если США перестанут помогать Украине, то придется воевать американцам.