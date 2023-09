Одна из самых любимых поклонниками песен рок-группы Queen "Fat Bottomed Girls" (дословно с английского - "Толстозадые девчонки") исчезла из нового сборника лучших хитов группы в связи с требованиями толерантности.

Об этом сообщает Daily Mail.

Композиция 1978 года, написанная гитаристом Брайаном Мэем, была почитаема несколькими поколениями фанатов как позитивный юмористический хард-роковый трек.

Это была настолько популярная песня Queen, что её поместили четвёртой в сборнике лучших хитов группы 1981 года вместе с композициями "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now" и "We Will Rock You".

"В музыкальной индустрии никто не может понять, почему такая добродушная и весёлая песня не может быть приемлемой в современном обществе. Оно проснулось, сошло с ума. Почему бы не ценить людей всех форм и размеров, как говорит общество, а не избавляться от них. Это возмутительно", - прокомментировал изданию ситуацию один из музыкальных продюсеров.

Гитарист группы Брайан Мэй сказал журналу Mojo в 2008 году: "Я написал эту песню, думая о Фредди, как и вы, особенно если у вас есть отличный певец, которому нравятся девушки с толстой попкой... или мальчики".

Лирический герой песни вспоминает, как его, худосочного юношу, сделала плохим парнем девушка с большим задом. Он также заявляет, что "девчонки в теле" "вращают рок-мир", и поет им хвалу.

