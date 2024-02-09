В Чёрном море впервые более чем за полвека поймали серого спинорога, также известного под названием рыбы-свиньи. Представитель водной фауны попался местным рыбакам у берегов Абхазии, они выпустили его обратно в море.

Об этом сообщают российские издания.

Спинорога называют рыбой-свиньей, потому что с помощью плавательного пузыря он способен издавать пугающие звуки, напоминающие хрюканье.

Этот вид рыбы распространён по обоим побережьям Атлантики: от Ирландии до Анголы на востоке, включая Азорские, Канарские острова и Мадейру; и от Новой Шотландии до Аргентины на западе. Также рыба встречается в Средиземном море.

В Чёрном море спинорога видели в 1920-х годах: тогда одну особь поймали в Стрелецкой бухте Севастополя, другую — у Балаклавы. В 1934 году особь длиной 47 см была поймана у Сухуми. Там же в 1952 году был отловлен второй экземпляр. Ещё одна особь, самка, была поймана в январе 1967 года в Севастопольской бухте. С тех пор в водах Чёрного моря спинорога не видели.

Учёные предположили, что серый спинорог мог случайно зайти со стороны Средиземного моря.

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