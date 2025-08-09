В Киеве 15-летние подростки танцевали под русский рэп переодевшись в полицейских. В результате родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности.

Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции Киева.

По информации ведомства, подростки праздновали день рождение своего друга.

В итоге полицейские провели с подростками профилактическую беседу, а в отношении родителей был выписан штраф.

"Ювенальные полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, а на их родителей составили административные материалы по ст. 184 КУпАП — ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, им угрожает штраф", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что во Львове начали проверку из-за танцев учеников школы под трек российского рэпера Моргенштерна

Напомним, в январе столичная полиция также задержала группу подростков, которые в центре Киева пели песню российского исполнителя Шамана "Я русский".

