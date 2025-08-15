Патриарх всея Руси Кирилл совершил молебен перед встречей президентов России и США
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в домовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери патриаршей резиденции в Москве молебен пред началом всякого доброго дела, приуроченный к встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске.
Об этом сообщается на сайте патриархии.
Перед началом богослужения предстоятель РПЦ сказал об историческом значении встречи.
"Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединенных Штатов Америки", - сказал Кирилл.
Он считает, что саммит на Аляске "принесет надежду и мир всему человечеству, и мир в каком-то смысле вздохнет с облегчением".
"Все признаки, которые сегодня налицо, свидетельствуют о готовности двух лидеров идти именно по такому пути", - добавил патриарх.
Также он прочитал молитву с просьбой укрепить Путина и приставить членам российской делегации ангела-хранителя.
Молебен об успешных переговорах на Аляске провели утром и в Валаамском монастыре в Карелии.
Сегодня Трамп выразил надежду на то, что из саммита на Аляске "что-то выйдет".