Вчерашний день подтвердил в целом выводы, которые мы делали накануне относительно повестки сегодняшней встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Трамп дает понять, что сейчас мяч на стороне Зеленского. Он должен принять условия, которые согласовали президенты США и России на Аляске. Что это за условия, сам Белый дом прямо не говорит, но о них пишут западные СМИ. Ключевые элементы - должно быть не временное перемирие, а полноценный мирный договор, а ВСУ должны быть выведены с Донбасса. Если эти условия Зеленский примет, то уже на этой или на следующей неделе будет проведена трёхсторонняя встреча президентов Украины, США и России, после чего и будет заключено соглашение о завершении войны.

Зеленский и европейцы на встрече с Трампом попытаются переубедить его - побудить снять требование по выводу войск из Донецкой области и вернуться к прежней концепции "сначала перемирие по линии фронта, потом переговоры о мирном соглашении", которую отвергает российский лидер Владимир Путин.

Впрочем, пока Трамп не посылает сигналов о готовности переиграть аляскинские договоренности. Например, он отказался пускать на свою первую встречу с Зеленским европейских лидеров. Он с ними встретится лишь после того, как наедине поговорит с президентом Украины. Вероятно, он полагает что в формате тет-а-тет ему будет легче склонить Зеленского к принятию условий сделки.

Очень важным моментом, который может сыграть большую роль в заключении договоренностей, являются гарантии безопасности Украины. Договоренности по ним с РФ спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф вчера назвал главным "прорывом" в переговорах на Аляске. По его словам, Москва и Вашингтон уже согласовали формат этих гарантий и теперь их должен принять Киев.

Правда, что это за гарантии он четко не пояснил, сказав лишь, что они приближены к 5-й статье НАТО, а также закрепляют законодательно обязательства России более не нападать на Украину и другие европейские страны. Также известно, что эти гарантии не будут включать в себя членство Киева в НАТО.

Судя по всему, по замыслу Трампа, гарантии безопасности Украине - это тот ключевой элемент, который должен "примирить" Киев с необходимостью идти на уступки по другим позициям.

Правда, вчера Зеленский и "коалиция желающих" озвучили свой план по гарантиям безопасности. А именно - ввод европейских войск в Украину.

Впрочем, такой вариант ранее Москвой категорически отвергался. И если на Аляске по вопросу иностранных войск на территории Украины Трамп и Путин вдруг не пришли к согласию, то и сейчас позиция Кремля по этому вопросу будет жестко отрицательной.

По итогам встречи есть четыре варианта, о которых мы писали ещё в субботу.

Напомним их.

Первый - Зеленский принимает то, что согласовали Путин и Трамп (как вариант - между всеми троими в ходе переговоров достигается компромисс), после чего состоится трёхсторонняя встреча, а за ней - завершение войны.

Второй - Зеленский отказывается принимать условия. И Трамп начинает на него давить с целью принудить к принятию, что может иметь для Киева серьёзнейшие последствия, перед лицом которых Зеленский будет вынужден делать выбор - либо принимать условия, либо вести войну фактически на два фронта - и с Москвой, и с Вашингтоном.

Третий - Зеленский отказывается принимать условия. Трамп в ответ жестких мер к нему применять не будет, а просто использует это как повод окончательно "умыть руки", минимизировав участие США в войне. Новых санкций против РФ Трамп вводить не станет и, при определенных обстоятельствах, может даже начать отменять старые, отделив таким образом вопросы отношений США и России от темы Украины. Война же будет продолжаться, только позиции Киева из-за "самоустранения" США существенно ослабнут.

Четвертый - Зеленский и европейцы убедят Трампа переиграть аляскинские договоренности. То есть вернуться к ультиматуму Путину о безусловном прекращении огня, а также продвигать вариант с гарантиями безопасности, которые не примет Москва. В таком случае может начаться новый виток эскалации. Причем не только по войне в Украине, но и в отношениях США и РФ.