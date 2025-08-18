Президент Украины Владимир Зеленский в США готов будет пойти на мир по существующей линии фронта.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника.

Издание сообщает, что целью Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет мирное урегулирование "без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск из Донецкой и Луганской областей".

"Для этого украинский президент готов пойти на удобоваримый компромисс по нынешней линии фронта, на который украинцы могли бы согласиться", - сказал чиновник газете FT.

Напомним, накануне Зеленский снова предложил вести переговоры с Россией, отталкиваясь от текущей линии фронта.

Также вчера президент Украины озвучил отказ в отношении некоторых пунктов плана, предложенного Трампом. В частности, он вновь отказался от передачи России Донецкой области, поскольку "Конституция Украины делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей".

Примет ли Зеленский в Вашингтоне план по завершению войны, мы анализировали в отдельном материале.