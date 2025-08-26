В кустах возле Эйфелевой башни юный ливиец поздно ночью изнасиловал пьяную украинку в два раза старше
В столице Франции Париже возле Эйфелевой башни ночью изнасиловали 32-летнюю украинку.
Об этом сообщает французская газета Le Parisien.
Согласно предварительным данным, собранным полицией на месте преступления, в 2:40 ночи мужчина силой затащил жертву, также находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, за кусты. Он ласкал её по всему телу и вступил с ней в половой акт. Крики жертвы (или её плач, как утверждает другой источник) немедленно привлекли внимание патрулировавшей неподалёку бригады полиции Парижа. Правоохранители немедленно арестовали подозреваемого.
По данным издания, преступник представился 17-летним ливийцем, но документов при нем не было.
Ранее мы писали, что в Германии судили двух мужчин, изнасиловавших беженку из Украины на отельном корабле.
Также мы рассказывали, что 19-летний мигрант из Сирии подозревался в изнасиловании 15-летней беженки из Украины в австрийском городе Вейер.
