В столице Франции Париже возле Эйфелевой башни ночью изнасиловали 32-летнюю украинку.

Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Согласно предварительным данным, собранным полицией на месте преступления, в 2:40 ночи мужчина силой затащил жертву, также находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, за кусты. Он ласкал её по всему телу и вступил с ней в половой акт. Крики жертвы (или её плач, как утверждает другой источник) немедленно привлекли внимание патрулировавшей неподалёку бригады полиции Парижа. Правоохранители немедленно арестовали подозреваемого.

По данным издания, преступник представился 17-летним ливийцем, но документов при нем не было.

Ранее мы писали, что в Германии судили двух мужчин, изнасиловавших беженку из Украины на отельном корабле.

Также мы рассказывали, что 19-летний мигрант из Сирии подозревался в изнасиловании 15-летней беженки из Украины в австрийском городе Вейер.

