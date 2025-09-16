Новые кадры из Умани, куда уже несколько дней съезжаются хасиды на празднование Рош ха-Шана.

Несмотря на военные действия и постоянные обстрелы, ожидается прибытие более 50 тысяч хасидов. Едут через Польшу.

Также на въезде в город пробки из полицейских автомобилей - в городе будут усилены меры безопасности.

По состоянию на 16 сентября в Умань прибыли более четырёх тысяч хасидов. Въезд в места массового пребывания паломников контролируют правоохранители, сообщил "Суспильному" руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Мы информируем верующих об опасности пребывания в Украине из-за войны, но одновременно готовимся к прибытию паломников. В Умани действует повышенный контроль, введены ограничения на ввоз алкоголя, пиротехники, взрывчатых веществ и оружия", — уточнил Табурец.

Между тем, накануне в израильской и западной прессе появилась противоречивая информация о возможном запрете Киева на проведение паломничества хасидов в Умань в этом году.Издание Maariv сообщило, что Украина не позволит хасидам провести ежегодное паломничество в Умань в сентябре из соображений безопасности из-за войны с Россией. Решение основано на действующем с 2022 года запрете на массовые собрания, хотя в прошлые годы паломники приезжали несмотря на рекомендации властей.

В отдельном материале, мы разбирали последствия празднования Рош ха-Шана хасидами для Умани.